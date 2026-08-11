El Mercado Artesanal de Salta será sede de la X edición del Mercado Medieval

La Magia Producciones con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, lleva adelante la X edición del Mercado Medieval, una propuesta que permitirá viajar en el tiempo y sumergirse en un universo de fantasía, historia y aventura.

El evento se realizará los días sábado 15 de agosto de 12 a 19 horas y domingo 16 de agosto de 15 a 22 horas, en las instalaciones del Mercado Artesanal de Salta, ubicado en Av. San Martín 2555, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de una variada propuesta pensada para todas las edades, que incluirá charlas, juegos, intervenciones artísticas, destrezas, mercaderes medievales, sets fotográficos, gastronomía y diferentes experiencias ambientadas en el mundo medieval.

La iniciativa propone transformar los espacios del Mercado Artesanal en un escenario donde la imaginación y la fantasía serán protagonistas, invitando a grandes y chicos a vivir una experiencia diferente y compartir en familia.