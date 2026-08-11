Siniestralidad vial: El SAMEC registró una alta demanda de asistencias en la última semana

La Dirección General de Emergencias SAMEC, dependiente del Ministerio de Salud Pública, dio a conocer el balance de actuaciones operativas correspondiente al período comprendido entre el lunes 3 y el lunes 10 de agosto. Durante el transcurso de la semana se registró un marcado incremento en los requerimientos de atención prehospitalaria motivados por incidentes de tránsito en la vía pública.

En el lapso analizado, el sistema de emergencias intervino en forma directa en un total de 53 accidentes de tránsito que demandaron asistencia médica inmediata. Para cubrir los distintos eventos informados mediante las alertas del sistema 911, las bases operativas coordinaron la salida de ambulancias en 67 oportunidades, garantizando el desplazamiento de móviles de alta complejidad con personal médico y paramédico capacitado para la contención prehospitalaria.

Al respecto, el director del SAMEC, Daniel Romero, señaló: “Tuvimos una semana con un nivel de exigencia sumamente elevado para todo nuestro equipo operativo y asistencial. La cantidad de llamadas y salidas por colisiones y vuelcos en la vía pública ha demandado un despliegue constante de las unidades de alta complejidad en distintos puntos de la ciudad y zonas aledañas”.

Como saldo del operativo semanal, las unidades sanitarias brindaron atención física y estabilización a un total de 81 pacientes, de los cuales 12 corresponden a menores de edad y 69 a adultos. La gravedad de las asistencias derivó, en los casos de mayor severidad, en el traslado urgente hacia los centros hospitalarios de referencia de la capital y áreas de cobertura. Asimismo, las autoridades sanitarias confirmaron que durante el período mencionado se registraron 4 víctimas fatales como consecuencia directa de los siniestros ocurridos.

En ese sentido, el titular del organismo remarcó la importancia de tomar medidas preventivas: “Cada accidente evitable sobrecarga el sistema de salud y pone en riesgo vidas. Reiteramos la necesidad urgente de tomar conciencia al volante: el uso obligatorio del casco y del cinturón, sumado a evitar distracciones como el uso del teléfono celular, son pautas esenciales que salvan vidas todos los días”, enfatizó Romero.

Datos destacados del balance semanal:

53 accidentes de tránsito con asistencia médica en el lugar.

67 salidas de móviles de alta complejidad del SAMEC.

81 pacientes asistidos en total (12 menores de edad y 69 adultos).

4 víctimas fatales registradas.

Prevención y la responsabilidad vial

Ante el elevado índice de accidentología registrado durante los últimos siete días, desde la Dirección General del SAMEC se reitera a la comunidad la necesidad imperiosa de extremar las medidas de precaución al circular por la vía pública.

Se recuerda a automovilistas, motociclistas y peatones la importancia de respetar estrictamente las normas de tránsito, utilizar siempre el cinturón de seguridad, exigir el uso de casco protector homologado y abrochado en ciclomotores, evitar el uso del celular o distracciones al conducir, prescindir de música a elevado volumen que impida la audición de sirenas de emergencia y mantener siempre una velocidad moderada acorde a las exigencias del trazado urbano y de rutas.