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Toda la programación

“El Mercado en tu Barrio” llega a la zona sur con precios promocionales y servicios

Será este jueves 13, de 10 a 16, en el Club Santa Ana Béisbol y Softbol. Habrá ofertas de frutas, verduras, carne, pollo, pescado, cerdo, lácteos y otros productos. Además, se brindarán servicios de Bienestar Animal, Registro Civil y Licencia de Conducir.

Salta Hoy

11 / 08 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta realizará este jueves 13 una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio”, una propuesta que acerca productos de primera necesidad a precios accesibles directamente a los vecinos de distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, la iniciativa se instalará en la zona sur, en el Club Santa Ana Béisbol y Softbol, ubicado en la intersección de las calles Parroquia Ntra Sra del Valle y Parroquia Ntra Sra de la C. de la Viña, de 10 a 16.

Durante el mercado se podrán adquirir frutas y verduras de estación, carne, pollo, pescado, cerdo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, barras de cereales, entre otros productos.

“El Mercado en tu Barrio, ya es un clásico para muchos vecinos en diferentes zonas de la ciudad. En esta oportunidad nos vamos a la zona sur, a partir de un pedido que le hicieron los vecinos al Intendente Emiliano en diferentes reuniones”, explicó Claudia Vilte, coordinadora general de la Escuela de Emprendedores.

La funcionaria destacó que la propuesta permite acompañar tanto a las familias como a los productores locales. “Cuando uno maneja la economía de la casa, hay lugares donde vas a comprar porque sabes que vas a tener un resultado al final del ticket. Y esto pasa con El Mercado en tu Barrio”, señaló.

Servicios municipales durante la jornada

Como parte de la propuesta integral, distintas áreas municipales acompañarán la jornada con servicios para los vecinos.

El área de Bienestar Animal estará presente de 10 a 13, con vacunación antirrábica y entrega de turnos para castración. Además, estarán presentes en el mismo horario los Móviles de Licencias de Conducir y del Registro Civil.

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