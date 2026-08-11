Más de 50 personas recibieron asesoramiento sobre “Laburá Ya”

La Municipalidad de Salta desarrolló una jornada de orientación y asesoramiento sobre “Laburá Ya”, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Santa Cecilia.

En la oportunidad, más de 50 vecinos conocieron más sobre esta propuesta y recibieron acompañamiento personalizado para completar el registro, orientación sobre los requisitos y asistencia para mantener actualizada la información de los perfiles.

El objetivo es acercar las herramientas del programa a los vecinos y facilitar el acceso a las oportunidades laborales y de capacitación disponibles.

Está previsto una nueva jornada de asesoramiento el lunes 24 de agosto. El lugar será confirmado en los próximos días.

