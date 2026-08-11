Más de 50 personas recibieron asesoramiento sobre “Laburá Ya”
La atención se llevó a cabo en el CIC de barrio Santa Cecilia. Los asistentes se interiorizaron sobre cómo completar el registro, actualizar perfiles y conocer los requisitos del programa que lleva adelante la comuna para generar más oportunidades laborales.
Salta Hoy
11 / 08 / 2026
La Municipalidad de Salta desarrolló una jornada de orientación y asesoramiento sobre “Laburá Ya”, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Santa Cecilia.
En la oportunidad, más de 50 vecinos conocieron más sobre esta propuesta y recibieron acompañamiento personalizado para completar el registro, orientación sobre los requisitos y asistencia para mantener actualizada la información de los perfiles.
El objetivo es acercar las herramientas del programa a los vecinos y facilitar el acceso a las oportunidades laborales y de capacitación disponibles.
Está previsto una nueva jornada de asesoramiento el lunes 24 de agosto. El lugar será confirmado en los próximos días.