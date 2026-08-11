Día del Niño: recomiendan compras seguras y cuidar los derechos de los consumidores

Con motivo de la proximidad del Día del Niño, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor brinda recomendaciones para realizar compras seguras y recuerda a las familias la importancia de conocer y ejercer sus derechos como consumidores.

En este marco, el organismo inició un operativo de fiscalización en 29 jugueterías de la ciudad de Salta para verificar el retiro del mercado del juguete conocido como “Squeezy Dumpling”, luego de una alerta originada por una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Se trata de juguetes blandos antiestrés, conocidos como squishy o squeeze toy, con forma de dumpling o gyoza y comercializados bajo distintas denominaciones, entre ellas “Squeezy Dumplings” y “Dumpling Squishy”. Los informes técnicos detectaron benceno en su capa exterior en concentraciones superiores a las permitidas, lo que representa un riesgo químico, ya que esta sustancia puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto directo con la piel.

También se detectó la falta de información obligatoria del importador y de advertencias de seguridad en idioma español. Por este motivo, la Subsecretaría recomienda a las familias no adquirir ni regalar estos juguetes y evitar que niños y niñas entren en contacto con ellos. A través de sus redes sociales oficiales, el organismo también busca alertar y concientizar sobre este riesgo.

La titular de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, María Pía Saravia, destacó la importancia de que los consumidores se informen antes de comprar y señaló que “un consumidor informado es quien sabe ejercer su poder al momento de la compra”. En este sentido, recomendó realizar las compras en comercios habilitados, exigir siempre el ticket o factura y conservar la documentación de la operación, ya que resulta fundamental ante cualquier inconveniente o reclamo.

Al momento de elegir juguetes, es importante verificar que cuenten con el etiquetado correspondiente, información del importador y las advertencias de seguridad en español, además de comprobar que sean adecuados para la edad del niño o niña. En el caso de los juguetes eléctricos, la normativa de seguridad exige que sean aptos para su uso y cuenten con la certificación correspondiente, que se identifiquen claramente sus características y que incluyan las advertencias e instrucciones necesarias para su utilización segura. También se debe prestar atención a la edad recomendada y a las indicaciones de seguridad que figuran en el envase.

Los consumidores también deben saber que el precio exhibido debe coincidir con el que se cobra al momento de pagar. Ante cualquier inconveniente, pueden dejar constancia en el Libro de Reclamos y conservar fotos, comprobantes o cualquier otra documentación relacionada con la compra. Los productos nuevos cuentan con una garantía legal de seis meses y los usados de tres meses.

En las compras realizadas por internet o a distancia, el consumidor cuenta además con el derecho de arrepentimiento, que permite cancelar la compra dentro de los 10 días corridos desde que recibe el producto, sin necesidad de explicar el motivo. Para ejercerlo, debe comunicar su decisión al comercio, por los medios que este disponga, y devolver el producto en las condiciones correspondientes. El proveedor debe hacerse cargo de los gastos necesarios para la devolución y reintegrar el dinero abonado. Los sitios de venta online deben contar además con un Botón de Arrepentimiento que facilite este trámite.

La Subsecretaría recomienda que las compras para el Día del Niño se realicen en comercios habilitados y legalmente establecidos, donde el consumidor pueda identificar al vendedor, obtener un comprobante de la operación y contar con respaldo ante cualquier inconveniente. Evitar compras de origen desconocido también permite reducir el riesgo de fraudes y estafas.

Para consultas y denuncias, los consumidores pueden ingresar a https://consumidorsalta.gob.ar/ o dirigirse a la oficina ubicada en España 1350, de lunes a viernes, de 8 a 14 Hs.