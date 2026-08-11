Desde el 2016 al 2026, se registró un descenso del 45.1% las inscripciones de nacimiento

La subsecretaria del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Fernanda Ubiergo, informó los datos estadísticos correspondientes a las registraciones de nacimientos realizadas durante el primer semestre de los últimos diez años.

De acuerdo con la información relevada por el organismo, durante el primer semestre de 2016 se registraron 14.173 nacimientos en toda la provincia, mientras que en el mismo período de 2026 fueron registrados 7.778, lo que representa una disminución del 45,1%.

Los registros muestran una tendencia descendente a lo largo de la década. En 2017 se contabilizaron 13.753 nacimientos; en 2018, 12.807; en 2019, 12.319; en 2020, 9.567; en 2021, 11.016; en 2022, 10.240; en 2023, 9.741; y en 2024, 7.705.

2025 contra 2026

En tanto, durante el primer semestre de 2025 se registraron 7.308 nacimientos, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra ascendió a 7.778, lo que representa un incremento del 6,4% interanual.

Del total registrado durante el primer semestre de 2026, 3.826 correspondieron a localidades del interior provincial y 3.952 a la ciudad de Salta.

Causas de la disminución

Fernanda Ubiergo, titular del Registro Civil, señaló que estos datos forman parte de las estadísticas que periódicamente sistematiza el organismo y que permiten contar con información oficial sobre las inscripciones de nacimientos en la provincia.

En este sentido, la funcionaria explicó que la disminución observada a lo largo de la última década responde a múltiples factores y que, a partir de los datos registrales, no es posible determinar una única causa. Entre los aspectos que podrían incidir se encuentran las condiciones económicas, los cambios en las decisiones vinculadas con la planificación familiar y las prioridades laborales y profesionales.

“Hoy los jóvenes y las personas en edad fértil se preocupan más por su desarrollo laboral y profesional que por formar una familia”, afirmó Ubiergo, al referirse a uno de los posibles factores que podrían estar vinculados con la disminución de las inscripciones de nacimientos.

La información contempla las registraciones efectuadas durante los meses de enero a junio de cada año y constituye una herramienta de referencia para el análisis de la dinámica demográfica de Salta.