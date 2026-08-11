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Tras ser rescatados de un criadero, diez pitbull ya fueron dados en adopción

La Municipalidad puso a resguardo a los animales, ocho cachorros y sus padres, de una vivienda del barrio Mosconi. Antes de ser entregados a sus nuevos hogares, recibieron atención veterinaria y fueron estabilizados sanitariamente.

Salta Hoy

11 / 08 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta logró concretar la adopción responsable de los ocho cachorros de raza pitbull y de sus padres, que habían sido rescatados de un criadero ilegal ubicado en el barrio Mosconi.

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, explicó que “afortunadamente tuvo un final feliz el caso que empezó el 17 de abril cuando logramos rescatar de un criadero clandestino a ocho cachorros de raza pitbull y a sus padres”.

“Desde ese momento comenzamos una ardua tarea de estabilización sanitaria y de comportamiento para poder darlos en adopción, y gracias al amor de la gente los ocho cachorros encontraron nuevas familias y los padres, en pareja, fueron adoptados por un matrimonio”, remarcó el funcionario.

Desde el municipio se destacó la importancia de estas acciones para garantizar la protección de los animales y prevenir situaciones de maltrato, explotación o reproducción irresponsable.

Asimismo, se recordó a los vecinos la importancia de denunciar situaciones que puedan vulnerar el bienestar de los animales y de optar siempre por la adopción responsable, entendiendo que incorporar un animal de compañía al hogar implica un compromiso permanente.

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