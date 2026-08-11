El Gobierno provincial implementará traslados gratuitos para personas con discapacidad

El Gobierno de la Provincia puso en marcha un sistema de traslados gratuitos para personas con discapacidad con movilidad reducida severa que necesiten concurrir a las Juntas Evaluadoras para obtener o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El servicio comprenderá el retiro de la persona beneficiaria desde su domicilio, el traslado hasta la Junta Evaluadora correspondiente, la espera durante la atención y el regreso a su hogar. En una primera etapa, se implementará en el Área Metropolitana de Salta y podrá extenderse progresivamente al resto de la provincia, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y la planificación conjunta.

El convenio fue suscrito esta mañana por el subsecretario del Parque Automotor, Ricardo Velarde y la subsecretaria de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, Mariana Estela Dell'Acqua.

El ​programa

El programa está destinado a personas que tengan un turno otorgado por la Junta Evaluadora, utilicen silla de ruedas, presenten movilidad reducida severa debidamente acreditada y no cuenten con medios adecuados para trasladarse.

La Subsecretaría de Discapacidad tendrá a su cargo la identificación de los beneficiarios, la verificación de los requisitos y la confirmación de los turnos, mientras que el Parque Automotor diagramará los recorridos, asignará los vehículos y conductores habilitados y coordinará los horarios de traslado.

La iniciativa busca eliminar las barreras de movilidad que dificultan el acceso a las Juntas Evaluadoras, favorecer el acceso oportuno al CUD y disminuir las inasistencias a los turnos.

La subsecretaria de Discapacidad, Mariana Estela Dell'Acqua, destacó que el programa responde a una política de “garantizar derechos y eliminar barreras” y señaló que se trata de una acción de gestión orientada a facilitar el acceso a la certificación.

Además, explicó que el servicio contempla tanto el trámite de inicio como de renovación del CUD y que las situaciones serán evaluadas a través de la Línea de Atención Ciudadana 148, para determinar quiénes requieren el traslado gratuito.

Por su parte, el subsecretario del Parque Automotor, Ricardo Velarde, destacó que la iniciativa surgió de la necesidad de facilitar el acceso a las Juntas de Evaluación a personas que no pueden trasladarse por sus propios medios.

En este sentido, remarcó que los vehículos oficiales son un recurso público al servicio de la comunidad: “Las camionetas no son nuestras, son de la gente. Nosotros tenemos la obligación de acudir al necesitado que no puede llegar al certificado, buscarlo y llevarlo”.

La directora del Parque Automotor, Patricia Delgado, destacó la capacidad operativa para brindar un servicio personalizado y gratuito. “El traslado será puerta a puerta: se buscará a la persona en su domicilio, se la llevará a la Junta de Evaluación conforme al día y horario asignados y, una vez finalizado el trámite, se la trasladará nuevamente a su hogar”, explicó.

Asimismo, definió el convenio como una “colaboración estratégica entre ambas subsecretarías”, orientada a poner la logística pública al servicio de las personas que más lo necesitan y garantizar su inclusión integral.

Finalmente, la directora General de Accesibilidad de la Subsecretaría de Discapacidad, Isabel Soria, resaltó la importancia de comunicar esta herramienta para que llegue a quienes la necesitan. “Es importantísimo que esto se comunique para que mucha gente que hoy no tiene acceso sepa que cuenta con esta posibilidad”, señaló.

En este marco, destacó el carácter innovador de la iniciativa y afirmó: “estamos incursionando en algo nuevo que es para tod​os y creemos que, con gestión, es la única forma de lograr que las políticas públicas sean reales en la provincia de Salta”.