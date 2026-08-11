Terremoto en Colombia: ascienden a 254 los muertos y la cifra podría seguir aumentando

El terremoto en Colombia continúa dejando un escenario devastador y el balance de víctimas volvió a crecer este martes 11 de agosto. Al menos 254 personas murieron como consecuencia del sismo de magnitud 7,4 que golpeó el oeste colombiano, de acuerdo con la suma de los reportes proporcionados por las autoridades de las zonas afectadas y recopilados por Reuters. La cifra representa un fuerte salto respecto de los primeros balances conocidos durante las horas posteriores al terremoto y todavía no puede considerarse definitiva, ya que los equipos de emergencia siguen recorriendo edificios derrumbados y poblaciones donde las comunicaciones permanecen interrumpidas. La magnitud real de la tragedia continúa apareciendo a medida que los organismos de socorro consiguen ingresar a los lugares más castigados y retirar los escombros de viviendas, comercios y edificios públicos.

La emergencia comenzó durante la mañana del lunes 10 de agosto, cuando un movimiento de magnitud 7,4 tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y fue percibido en una extensa zona del territorio colombiano, incluidas grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. El terremoto provocó derrumbes, daños severos en hospitales y otras infraestructuras y dejó personas atrapadas bajo estructuras colapsadas. Desde las primeras horas posteriores al sismo, cientos de efectivos de organismos de rescate, bomberos, militares, policías y voluntarios fueron movilizados hacia las regiones afectadas, aunque el deterioro de caminos y las fallas en las comunicaciones complicaron el acceso a varios puntos del oeste del país.

El número de muertos por el terremoto en Colombia volvió a aumentar

El crecimiento de la cantidad de fallecidos refleja la dificultad que existe para construir un balance definitivo en medio de una catástrofe de semejante magnitud. Durante la mañana de este martes, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella había informado 181 muertos y alrededor de 2.595 heridos, pero con el paso de las horas comenzaron a llegar nuevos reportes desde las ciudades y municipios afectados. La suma de esos registros llevó posteriormente el número de víctimas fatales hasta al menos 254, mientras todavía existen personas cuyo paradero no pudo ser establecido y continúan las tareas para localizar a quienes podrían haber quedado atrapados entre los restos de edificios y viviendas.

La diferencia entre los distintos balances es uno de los aspectos que obliga a tratar las cifras como provisorias. Mientras las autoridades nacionales reciben información de departamentos y municipios, los equipos locales trabajan en condiciones complejas y en algunos casos no pueden transmitir de inmediato los resultados de las operaciones. También existen bases de datos creadas por ciudadanos para encontrar familiares y personas de las que no se tienen noticias, lo que muestra la enorme incertidumbre que atraviesan miles de familias. AP informó que registros civiles habían llegado a contener miles de reportes de personas buscadas, aunque esto no significa necesariamente que todas continúen desaparecidas, ya que parte de esos casos puede resolverse a medida que se restablecen las comunicaciones y las familias logran reencontrarse.

Pereira y Cali, entre las zonas más golpeadas

La destrucción se concentra principalmente en el oeste de Colombia. Pereira y Cali se encuentran entre las ciudades más afectadas, con edificios derrumbados, viviendas inhabitables, daños en hospitales y enormes operativos de emergencia desplegados en diferentes barrios. Reuters informó que la región cafetera de Risaralda sufrió especialmente las consecuencias del terremoto y que miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares por temor a nuevos colapsos. La situación sanitaria también comenzó a transformarse en una de las principales preocupaciones debido a la cantidad de heridos, los daños estructurales en establecimientos médicos y las dificultades para mantener funcionando normalmente servicios esenciales como electricidad, agua y telecomunicaciones.

En esas ciudades, las escenas de las últimas horas muestran a rescatistas trabajando sobre montañas de cemento, ladrillos y hierros en busca de sobrevivientes. Las operaciones se realizan con maquinaria pesada en algunos sectores, aunque también hay lugares donde los equipos deben retirar los restos prácticamente con sus manos por el riesgo de provocar nuevos desprendimientos. Cada sonido o indicio proveniente del interior de una estructura obliga a detener las máquinas y avanzar cuidadosamente para intentar establecer si hay personas con vida. Con el paso de las horas, la búsqueda se vuelve cada vez más compleja, pero los organismos de emergencia mantienen activos los operativos ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes en cavidades formadas dentro de los edificios colapsados.

La situación es todavía más difícil en sectores rurales y en poblaciones del Chocó, una región caracterizada por una geografía compleja y problemas históricos de infraestructura. Allí, las dificultades de acceso y comunicación impiden tener una fotografía completa del impacto. AP señaló que la emergencia representa además un enorme desafío logístico debido al terreno, las malas condiciones de infraestructura y las dificultades para llegar rápidamente a comunidades alejadas. Por ese motivo, las autoridades temen que puedan aparecer nuevos casos a medida que los equipos consigan alcanzar sectores que permanecieron parcialmente aislados desde el terremoto.

Más de 5.000 viviendas resultaron dañadas

La destrucción material también alcanza dimensiones considerables. De acuerdo con información recopilada por Reuters, más de 5.000 viviendas sufrieron daños como consecuencia del terremoto, mientras miles de personas tuvieron que abandonar sus casas y buscar refugio en lugares considerados seguros. En algunas áreas se improvisaron espacios de alojamiento y atención, al tiempo que organismos estatales e internacionales comenzaron a organizar la distribución de alimentos, agua potable y otros elementos indispensables.

Los daños no quedaron limitados a las viviendas. Hospitales, rutas, aeropuertos y redes de servicios públicos resultaron afectados, complicando aún más la respuesta ante la emergencia. En algunas de las ciudades más castigadas, los problemas estructurales en centros de salud obligaron a modificar la manera en que se atendía a los pacientes, mientras los cortes de electricidad, agua y comunicaciones dificultaron el trabajo de los organismos de emergencia. Algunas regiones permanecieron temporalmente incomunicadas y el cierre de aeropuertos agregó obstáculos a la llegada de asistencia y al traslado de personas.

El impacto también amenaza con profundizar las consecuencias económicas y sociales del desastre. La región afectada comprende zonas urbanas densamente pobladas y sectores vinculados con la producción cafetera, además de comunidades que ya enfrentaban importantes problemas económicos y de infraestructura antes del terremoto. En ese contexto, el Gobierno comenzó a desplegar medidas de asistencia y anunció alivios económicos temporales para sectores afectados, mientras organismos internacionales ofrecieron recursos para atender la emergencia y avanzar posteriormente con la reconstrucción.

Casi 100 réplicas mantienen en alerta a Colombia

A la destrucción provocada por el terremoto principal se suma otro factor que mantiene en alerta permanente a la población: las réplicas. Cerca de un centenar de movimientos posteriores al sismo habían sido registrados durante las horas siguientes, una situación que generó temor entre los habitantes y agregó riesgos para quienes trabajan dentro o alrededor de estructuras que quedaron debilitadas. Los nuevos movimientos pueden provocar desprendimientos o el colapso de edificios que resistieron inicialmente el terremoto pero quedaron con daños estructurales.

Por esa razón, las autoridades insistieron en extremar las precauciones y evitar ingresar a construcciones visiblemente deterioradas hasta que puedan ser evaluadas. La continuidad de las réplicas también condiciona las tareas de búsqueda: los rescatistas deben permanecer atentos a cualquier movimiento y, cuando existe un riesgo importante, abandonar temporalmente determinadas estructuras. La prioridad sigue siendo localizar personas con vida, pero también proteger a quienes participan de los operativos y evitar que la emergencia provoque nuevas víctimas.

Una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes

A más de un día del terremoto, la búsqueda de sobrevivientes se convirtió en una carrera contra el tiempo. Equipos especializados continúan recorriendo las áreas destruidas y utilizando maquinaria, perros entrenados y distintos sistemas para detectar señales de personas atrapadas. En numerosos sectores, los propios vecinos colaboran con bomberos y organismos de rescate, ayudando a retirar pequeños restos o aportando información sobre quiénes se encontraban dentro de los edificios al momento del derrumbe.

Las próximas horas serán determinantes para conocer el verdadero número de víctimas. Todavía existen zonas donde los organismos estatales no lograron completar los relevamientos y viviendas que no pudieron ser inspeccionadas totalmente. La falta de comunicaciones en algunos sectores también dificulta separar a las personas realmente desaparecidas de aquellas que simplemente todavía no consiguieron ponerse en contacto con sus familiares. Ese escenario explica por qué los distintos balances difundidos desde el lunes presentan variaciones importantes y por qué las autoridades insisten en que cualquier número debe considerarse provisional.