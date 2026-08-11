Salta coordina acciones con la Cruz Roja Argentina ante un posible Super Niño

El ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún mantuvo una reunión con el presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, para reforzar la cooperación entre ambas instituciones y avanzar en la planificación de medidas preventivas en la provincia.

Uno de los principales ejes del encuentro fue la continuidad del trabajo territorial en las localidades más aisladas de Salta, donde la articulación entre organismos resulta fundamental para acompañar a las comunidades y fortalecer su capacidad de respuesta.

Durante la reunión también se analizó la necesidad de anticiparse a posibles escenarios climáticos adversos y se avanzó en la planificación de acciones preventivas frente a los eventuales efectos del fenómeno conocido como Super Niño.

“Prepararnos hoy para lo que pueda venir también es hacer gestión. La prevención nos permite anticiparnos y estar mejor preparados para cuidar a los salteños, especialmente en aquellos lugares donde las condiciones pueden presentar mayores desafíos”, señaló Jarsún.

En este marco, el Gobierno de Salta y la Cruz Roja Argentina acordaron continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta, con especial énfasis en el territorio y en las comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

La reunión se enmarca en la agenda de trabajo que el Gobierno provincial impulsa junto a distintas instituciones para fortalecer la planificación y mejorar la respuesta ante situaciones climáticas que puedan afectar a los salteños.