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Encontraron con vida a un argentino que estaba desaparecido tras el terremoto en Colombia

El sanjuanino Carlos Luis Cáceres fue localizado con vida luego de varias horas de búsqueda tras el fuerte sismo que ya dejó más de 200 muertos. Su familia confirmó que está bien, mientras continúa la búsqueda de otro argentino.  

Mundo

11 / 08 / 2026

 

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Después de horas de incertidumbre, Carlos Luis Cáceres, el argentino de 69 años que era buscado tras el fuerte terremoto que afectó a Colombia, fue encontrado con vida y pudo comunicarse con su familia. El hombre, oriundo de San Juan y radicado desde hace cinco años en territorio colombiano, se encuentra en buenas condiciones generales pese a haber sufrido algunos golpes durante el sismo.

Cáceres vive junto a su pareja en Dosquebradas, departamento de Risaralda, en las inmediaciones de Pereira, una de las regiones alcanzadas por los derrumbes provocados por el terremoto de magnitud 7,4. Después del movimiento sísmico, su familia perdió todo tipo de contacto con él y comenzó una búsqueda que también llegó a organismos argentinos y entidades de asistencia en Colombia.

La preocupación había aumentado porque los teléfonos del sanjuanino y de su pareja permanecían fuera de servicio, en medio de problemas de electricidad y comunicaciones registrados después del terremoto. Además, los daños y derrumbes dificultaban el acceso a algunos sectores de la zona donde reside.

Finalmente, una persona que conocía al argentino advirtió que su imagen estaba siendo difundida como parte de la búsqueda y logró ubicarlo. De esta manera, Cáceres pudo retomar el contacto con sus familiares y confirmar que estaba fuera de peligro.

Su hija contó que el hombre sufrió algunos golpes y resultó lastimado, aunque su estado no reviste gravedad. Su pareja también consiguió ponerse a salvo.

La información sobre su aparición llegó posteriormente a la Cancillería argentina, que había tomado intervención ante el pedido de la familia y realizaba gestiones para conocer su situación.

De San Juan a Colombia y un esperado regreso a la Argentina

Carlos Cáceres nació en Rivadavia, San Juan, pero hace varios años dejó la provincia. Durante una etapa de su vida residió en España y posteriormente se trasladó a Colombia, donde lleva alrededor de cinco años.

Actualmente vive en Dosquebradas junto a su pareja y, de acuerdo con lo relatado por su familia, tenía previsto viajar próximamente a San Juan para reencontrarse con amigos y seres queridos.

Mientras permanecía incomunicado, sus allegados confiaban en que pudiera haber logrado ponerse a resguardo. Su familia remarcó que el hombre puede movilizarse por sus propios medios y que incluso había atravesado anteriormente experiencias vinculadas con movimientos sísmicos.

La principal dificultad era establecer algún canal de comunicación en una zona afectada por los cortes y los daños provocados por el terremoto. Esa incertidumbre terminó cuando finalmente pudieron confirmar que estaba con vida.

Continúa la búsqueda de otro argentino en Colombia

Pese a la aparición de Cáceres, la información disponible también da cuenta de la búsqueda de Carlos Alberto Richetti, de 56 años, otro ciudadano argentino cuya situación se intenta determinar después del terremoto.

En paralelo, la Cancillería argentina mantiene contacto con sus representaciones consulares y realiza un relevamiento para establecer si existen otros argentinos afectados, incomunicados o cuya ubicación todavía no haya podido ser confirmada.

Las tareas continúan mientras Colombia avanza con los operativos de búsqueda y asistencia en las regiones más golpeadas por el terremoto, que provocó derrumbes y graves daños en distintas localidades del país.

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