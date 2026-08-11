Cebollitas y Copa Güemes: Aguaray, Gral. Mosconi y Salvador Mazza recibieron indumentaria

El subsecretario de Deporte Social, Víctor Cuéllar, encabezó una recorrida por el norte y entregó el equipamiento de los torneos Cebollitas y Copa Güemes en Aguaray, General Mosconi y Salvador Mazza. Fue recibido por los intendentes Guillermo Alemán, Ana Guerrero Palma y Gustavo Subelza, con quienes coordinó la asignación del material para los niños y jóvenes participantes.

“Estas acciones nos permiten fortalecer la disciplina en cada territorio y acompañar a los más de 10.000 atletas para que representen a sus localidades con la indumentaria adecuada”, indicó Cuéllar.

También resaltó el trabajo conjunto con los gobiernos locales para ampliar la oferta deportiva en el interior y generar espacios de integración y encuentro para la juventud salteña.