Cebollitas y Copa Güemes: Aguaray, Gral. Mosconi y Salvador Mazza recibieron indumentaria
Las entregas forman parte del plan de acompañamiento del Gobierno provincial a los torneos que reúnen a más de 10.000 chicos en toda Salta.
Deportes
11 / 08 / 2026
El subsecretario de Deporte Social, Víctor Cuéllar, encabezó una recorrida por el norte y entregó el equipamiento de los torneos Cebollitas y Copa Güemes en Aguaray, General Mosconi y Salvador Mazza. Fue recibido por los intendentes Guillermo Alemán, Ana Guerrero Palma y Gustavo Subelza, con quienes coordinó la asignación del material para los niños y jóvenes participantes.
“Estas acciones nos permiten fortalecer la disciplina en cada territorio y acompañar a los más de 10.000 atletas para que representen a sus localidades con la indumentaria adecuada”, indicó Cuéllar.
También resaltó el trabajo conjunto con los gobiernos locales para ampliar la oferta deportiva en el interior y generar espacios de integración y encuentro para la juventud salteña.