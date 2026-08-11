En esta oportunidad, se viene la gran final del Campeonato Regional de Duatlón 2026. El certamen deportivo, que reúne 365 atletas provenientes de 10 provincias, incluyendo Salta, en una intensa jornada de pedestrismo y ciclismo, se realizará el domingo 16 de agosto.

Se realizará en las inmediaciones del Parque Bicentenario, donde los deportistas correrán una vuelta al mismo y luego agarrarán las bicicletas, para pedalear ida y vuelta por la Circunvalación Noroeste y finalmente hacer otra vuelta corriendo por el parque.

El cronograma de dicho evento será el siguiente:

*17:00 a 19:30 h — Acreditación y entrega de kits*

Lugar: HIRPACE.

*19:00 h — Charla técnica obligatoria*

Lugar: HIRPACE.

Domingo 16 de agosto

*07:00 h — Apertura del parque cerrado*

Ingreso de competidores y control de bicicletas, cascos y elementos obligatorios.

*07:45 h — Cierre del parque cerrado*

No se permitirá el ingreso de bicicletas después de este horario.

*08:00 h — Largada puntual*

*11:00 h — Ceremonia de premiación*

«Se viene una gran carrera, esperamos que todos vayan a apoyar a los atletas. También toma mucho valor lo que es el turismo deportivo, ya que recibiremos a muchas personas de otras provincias», dijo Mariana Naharro, subsecretaria de la Agencia Salta Deportes.

El circuito regional se encuentra articulado de manera conjunta con la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón (ASTyD) y la Asociación de Triatletas del Norte Argentino (TriNor).

Desde el municipio se destacó que albergar la última fecha del calendario no solo representa un orgullo deportivo, sino también un fuerte motor de reactivación económica local mediante la llegada de delegaciones, entrenadores y familias de diversas provincias vecinas.

Con estas acciones, la Municipalidad reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte y la promoción de un estilo de vida saludable.