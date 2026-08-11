Boca lo dio vuelta y le ganó a Recoleta por Copa Sudamericana

Boca Juniors derrotó a Deportivo Recoleta por tres a uno en uno de los cruces destacados de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y viajará tranquilo a Asunción del Paraguay para el partido de vuelta que será el próximo martes a partir de las 19.

Pedro Ríos había puesto en ventaja a la visita, pero en trece minutos el xeneize hizo tres goles y se llevó el triunfo: Santiago Ascacíbar a los 4' del complemento, Milton Delgado -a los 6'- y Leonel Flores -a los 17'-.

El encuentro se jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó y tiene al chileno Piero Maza Gómez como árbitro, quien expulsó a dos jugadores de Recoleta: Wilfrido Báez y Dairon Mosquera.

Foto: Prensa Oficial Boca Juniors (Red Social X)