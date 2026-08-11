Boca lo dio vuelta y le ganó a Recoleta por Copa Sudamericana
El "Xeneize" definirá el pasaje a cuartos el próximo martes en Asunción. Pedro Ríos había puesto en ventaja a la visita (que terminó con 9), pero en trece minutos el xeneize hizo tres goles: Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.
Deportes
11 / 08 / 2026
Boca Juniors derrotó a Deportivo Recoleta por tres a uno en uno de los cruces destacados de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y viajará tranquilo a Asunción del Paraguay para el partido de vuelta que será el próximo martes a partir de las 19.
Pedro Ríos había puesto en ventaja a la visita, pero en trece minutos el xeneize hizo tres goles y se llevó el triunfo: Santiago Ascacíbar a los 4' del complemento, Milton Delgado -a los 6'- y Leonel Flores -a los 17'-.
El encuentro se jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó y tiene al chileno Piero Maza Gómez como árbitro, quien expulsó a dos jugadores de Recoleta: Wilfrido Báez y Dairon Mosquera.
Foto: Prensa Oficial Boca Juniors (Red Social X)