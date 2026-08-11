La esposa de Manuel Adorni multiplicó su facturación un 1440% en solo dos meses

La investigación sobre la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su esposa, la consultora Bettina Angeletti, sumó nuevos elementos tras un informe de la Dirección de Asistencia Financiera (DAFI). El fiscal federal Gerardo Pollicita detectó inconsistencias en el patrimonio del matrimonio y ambos deberán presentar explicaciones en un plazo de quince días hábiles.

Según el organismo, entre octubre y diciembre de 2024 la facturación de Angeletti aumentó un 1440,97%. Además, durante ese período emitió facturas concentradas en apenas tres clientes.

En 2025 facturó un total de 124.282.864 pesos a trece clientes, aunque el 81,95% de esa suma se concentró en solo dos de ellos.

La DAFI concluyó que desde septiembre de 2024 se registró un crecimiento significativo y sostenido de los ingresos de Bettina Angeletti, y también detectó discrepancias entre los montos declarados y la facturación registrada. Adorni informó que su esposa percibió 113.323.164 pesos netos como asesora independiente durante 2025, mientras que las facturas emitidas totalizan 124.282.864 pesos, lo que representa una diferencia de casi once millones de pesos que deberá ser justificada.

Por ese motivo, Adorni deberá explicar el origen de las divisas utilizadas y, junto con Angeletti, detallar la evolución patrimonial del núcleo familiar. En la Justicia consideran que ambos conforman una unidad económica, por lo que les enviaron un cuestionario con 20 preguntas que deberán responder.

El juez federal Ariel Lijo ya notificó a Manuel Adorni y el plazo para presentar las explicaciones comenzó a correr. Si las respuestas resultan insuficientes, la causa podría avanzar hacia una citación a indagatoria, en el marco de una investigación que incluye veinte aspectos patrimoniales que la pareja deberá justificar.