Un micro con 48 estudiantes derrapó por la nieve y chocó siete autos

Un impactante choque quedó grabado en las calles de Bariloche después de que un micro que llevaba 48 estudiantes que estaban de viaje de egresados perdió el control, derrapó en una calle congelada y chocó a siete autos.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 0:40 cuando el colectivo, perteneciente a una empresa privada de turismo, circulaba por la calle 20 de Febrero en dirección al centro. Al llegar a la intersección con Güemes, la cinta asfáltica se encontraba completamente cubierta de nieve y hielo como consecuencia del temporal registrado durante las últimas horas, lo que provocó que el rodado no pudiera mantener su trayectoria. El sector presenta además una importante pendiente que agravó las condiciones de circulación.

Durante el recorrido sin control, el colectivo impactó de manera sucesiva contra siete vehículos. La secuencia de choques provocó importantes daños materiales en todos los rodados involucrados.

Las consecuencias del accidente también se extendieron a la infraestructura del sector. Uno de los postes de la zona resultó afectado en los servicios de telefonía e internet, mientras que otro impacto provocó la interrupción del suministro eléctrico en el área.

Pese a la magnitud del choque y a la cantidad de vehículos involucrados, desde la Policía de Río Negro remarcaron que no se registraron personas heridas. Los 48 pasajeros que viajaban en el colectivo, todos estudiantes de viaje de egresados, resultaron ilesos. Tampoco se informaron lesiones entre los ocupantes o propietarios de los automóviles afectados durante la secuencia.