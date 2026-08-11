Ampliaron la acusación en la causa seguida por el femicidio de Natalia Cruz

En ese sentido, la fiscal aclaró que correspondía sumar un hecho de desobediencia judicial, ante un mensaje que le habría llegado al hijo del acusado en el día de su cumpleaños, enviado por un familiar del mismo en su nombre.

Así, el juez de Garantías interviniente en la audiencia tuvo por ampliada la acusación contra el hombre, y mantuvo la prisión preventiva por el término de seis meses, por lo que continuará detenido tras ser imputado como presunto autor de los delitos de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género; desobediencia judicial (cuatro hechos); lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (dos hechos); privación ilegítima de la libertad agravada; amenazas; violación de domicilio (dos hechos) y coacción, todo ello en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de Natalia Marilin Cruz.

El hecho ocurrió en una vivienda de Campo Quijano, donde Natalia Cruz resultó gravemente lesionada y falleció posteriormente en el hospital local. Su expareja, que fue acusado como principal sospechoso, estuvo prófugo durante más de diez días. Fue localizado y detenido en inmediaciones de la Estación Diego de Almagro durante la noche del 27 de febrero.