Trabajos de conservación en la Ruta Nacional 40

En las inmediaciones al paraje Agua Negra, se realiza una obra que tiene por objetivo reducir las afectaciones que se producen por el agua sobre la calzada. Para esto se colocan caños que permitirán el escurrimiento de las mismas por debajo de la ruta, de manera que este sector que era el primer afectado con la llegada de las lluvias no ocasionará problemas para los usuarios que luego de La Poma suben al Abra del Acay para dirigirse hacia San Antonio de los Cobres.

Esta obra, está acompañada por las tareas de perfilado y relleno de erosiones que se realizan en todo este tramo que atraviesa el punto más alto de la emblemática ruta a 4900 msnm y permite la conexión entre los Valles y la Puna salteña.

Trabajar sobre estos tramos permite que los turistas y productores de la zona, sobre todo vitivinícolas o de pimientos, circulen por la RN 40 durante todo el año, incluso en sectores que por efecto de las inclemencias climáticas y por las características propias del suelo se cortaban.

A estas tareas se suman otras que se realizan en el tramo pavimentado entre Cachi y Payogasta en donde un frente de obra se dispuso para realizar bacheo y acondicionamiento de banquinas y así beneficiar a los usuarios que transitan este sector sobre todo los relacionados al turismo.

Los trabajos, entre los cuales también podemos sumar a los que se continúan realizando en plena Quebrada de las Flechas con el acondicionamiento del terraplén que había sido socavado por la crecida del río, se realizan con materiales, recursos y maquinarias del Distrito; y en muchos casos continuaran durante el resto del mes por lo que se solicita a los usuarios circular con precaución y respetar las señalizaciones provisorias de obra.