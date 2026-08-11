Producía material de abuso sexual infantil y fue condenado a 5 años de prisión efectiva

Durante el juicio, la fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo representó al Ministerio Público Fiscal, y había solicitado que el acusado fuera condenado a seis años de prisión efectiva.

El juez Aldo Rubén Saravia escuchó los alegatos de las partes y lo condenó a una pena de cinco años de prisión efectiva.

Además, será registrado en el Banco de Datos Genéticos una vez que la sentencia sea firme.

La intervención de la Fiscalía Especializada se inició a partir de un informe emitido por la red social Facebook.

Alertaba sobre un posible caso de producción de material de abuso sexual infantil en la provincia.

Según la información recibida, un usuario había captado y puesto a disposición de terceros imágenes de contenido sexual de su hija de 4 años.