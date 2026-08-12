Colisión doble por apertura inadvertida de una puerta en avenida San Martín
Una conductora abrió la puerta de su vehículo sin advertir el paso de una motocicleta de 150 cc, provocando un choque.
Salta Hoy
12 / 08 / 2026
A raíz del impacto inicial, la moto salió despedida y terminó chocando contra un colectivo de transporte de pasajeros.
El siniestro vial ocurrió anoche sobre la avenida San Martín, entre las calles Ituzaingó y La Florida, una de las arterias con mayor flujo vehicular en la ciudad.
Los ocupantes de la moto, una mujer y un menor de 12 años, fueron asistidos en el lugar por lesiones leves y politraumatismos, pero no fue necesaria una derivación al hospital.
Se realizaron los test de alcoholemia a los conductores involucrados y el resultado fue negativo.
En la zona hubo demoras debido a las tareas de peritaje.