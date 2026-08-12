Colisión doble por apertura inadvertida de una puerta en avenida San Martín

A raíz del impacto inicial, la moto salió despedida y terminó chocando contra un colectivo de transporte de pasajeros.

El siniestro vial ocurrió anoche sobre la avenida San Martín, entre las calles Ituzaingó y La Florida, una de las arterias con mayor flujo vehicular en la ciudad.

Los ocupantes de la moto, una mujer y un menor de 12 años, fueron asistidos en el lugar por lesiones leves y politraumatismos, pero no fue necesaria una derivación al hospital.

Se realizaron los test de alcoholemia a los conductores involucrados y el resultado fue negativo.

En la zona hubo demoras debido a las tareas de peritaje.