 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Colisión doble por apertura inadvertida de una puerta en avenida San Martín

Una conductora abrió la puerta de su vehículo sin advertir el paso de una motocicleta de 150 cc, provocando un choque.

Salta Hoy

12 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

A raíz del impacto inicial, la moto salió despedida y terminó chocando contra un colectivo de transporte de pasajeros.

El siniestro vial ocurrió anoche sobre la avenida San Martín, entre las calles Ituzaingó y La Florida, una de las arterias con mayor flujo vehicular en la ciudad. 

Los ocupantes de la moto, una mujer y un menor de 12 años, fueron asistidos en el lugar por lesiones leves y politraumatismos, pero no fue necesaria una derivación al hospital.

Se realizaron los test de alcoholemia a los conductores involucrados y el resultado fue negativo. 

En la zona hubo demoras debido a las tareas de peritaje.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO