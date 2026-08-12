 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Partido Justicialista de Salta cerrará este miércoles su intervención

A las 19:00 en la sede del PJ salteño, Julio Argentino San Millán, asumirá como nuevo líder del partido.

Salta Hoy

12 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El interventor judicial José Luis Gambetta confirmó que la normalización fue aprobada por la Justicia Federal y destacó el reordenamiento económico y administrativo del PJ. 

La nueva conducción deberá definir el rumbo del justicialismo para las próximas elecciones.

Durante la intervención, el partido enfrentó deudas y una situación económica complicada.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO