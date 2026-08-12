El Partido Justicialista de Salta cerrará este miércoles su intervención
A las 19:00 en la sede del PJ salteño, Julio Argentino San Millán, asumirá como nuevo líder del partido.
Salta Hoy
12 / 08 / 2026
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El interventor judicial José Luis Gambetta confirmó que la normalización fue aprobada por la Justicia Federal y destacó el reordenamiento económico y administrativo del PJ.
La nueva conducción deberá definir el rumbo del justicialismo para las próximas elecciones.
Durante la intervención, el partido enfrentó deudas y una situación económica complicada.