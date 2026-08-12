Conducción imprudente: Un giro indebido generó multas en pleno centro salteño

Ante la lentitud del tránsito por obras en la calle, la conductora de un Chevrolet Prisma decidió realizar un giro prohibido a la izquierda.

La mujer de unos 40 años pasó deliberadamente por encima de un triángulo de seguridad pintado en el asfalto.

Además ignoró las advertencias de un agente de tránsito que hizo sonar el silbato para que se detenga.

Fue interceptada a unos 200 metros por otro efectivo de tránsito municipal.

Por la combinación del giro prohibido, la desobediencia a la autoridad y la falta de Revisión Técnica Obligatoria, se le aplicó la multa correspondiente y la retención de la licencia de conducir.

La mujer tuvo que convocar a un familiar habilitado para poder retirar el automóvil del lugar.