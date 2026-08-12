Docentes reclaman por malos tratos en la ART Más Salud
“Nuestros afiliados denuncian a dos médicos específicamente y el Gobierno ya está informado mediante notas”, dijo Fernando Mazzone, secretario general de la ADP, quien encabezó esta mañana un reclamo en la esquina de Urquiza y Buenos Aires.
Salta Hoy
12 / 08 / 2026
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Indicó que los maestros y el resto de la administración reciben gritos y faltas de respeto en general. Los llaman “vagos” y “les dicen otros improperios que no vamos a permitir”, indicó.
“Algunos colegas tuvieron ataques de nervios, de llanto y otros se orinaron por la situación violenta sufrida en este lugar”, dijo Mazzone.