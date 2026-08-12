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Arquitectos reclaman por la inseguridad en las instalaciones eléctricas

El Colegio de Arquitectos de Salta expresó su profunda preocupación tras el incendio ocurrido en Cerrillos iniciado en una conexión clandestina y que terminó con pérdidas totales en la vivienda y la muerte de 7 mascotas.

Salta Hoy

12 / 08 / 2026

 

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“Ponemos el foco en una cuestión que requiere atención urgente: la prevención y el control de las instalaciones eléctricas”, indicaron en un comunicado de prensa.

“Recordando que 58 municipios de la provincia no se encuentran adheridos a la Ley Provincial 7469 y su Decreto 4155/10”, agrega.

Radio Salta, habló esta mañana con el presidente del Colegio de Arquitectos de Salta, Gabor Flandorffer.

Gabor Flandorffer llamó la atención dado que entre las faltas halladas se observó el uso de cables importados no autorizados, sin descarga a tierra, sobrecargas, sin disyuntores y las instalaciones  realizadas por personal no autorizado, entre otros.

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