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“Las familias endeudadas necesitan tasas subsidiadas”

Lo dijo esta mañana Juan Pablo López López, contador y consultor de Pymes en la misma línea de ayuda del proyecto presentado por el economista Martín Redrado.

Salta Hoy

12 / 08 / 2026

 

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El expresidente del Banco Central planteó una idea donde los deudores cuenten con un plazo más extenso y una tasa de interés fija para poder afrontar sus compromisos.

A modo de ejemplo, explicó que una persona con un ingreso mensual de $1.000.000 puede no estar en condiciones de pagar una cuota de $400.000 si, además, debe afrontar gastos de alquiler, servicios y alimentación, pero sí podría destinar $100.000 al pago de la deuda.

En ese sentido, sostuvo que, en lugar de otorgarle un plazo de 90 días o un año, sería necesario extender la renegociación a cinco años y establecer una tasa fija que permita al deudor cumplir con sus obligaciones.

“Es importante que en este tema intervenga el estado, se reactive la obra pública  y que las tasas sean subsidiadas para que las familias puedan cumplir”, dijo López López por Radio Salta.

“Además vemos con preocupación que la clase media está desapareciendo“, indicó. 

 

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