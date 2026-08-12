“Las familias endeudadas necesitan tasas subsidiadas”

El expresidente del Banco Central planteó una idea donde los deudores cuenten con un plazo más extenso y una tasa de interés fija para poder afrontar sus compromisos.

A modo de ejemplo, explicó que una persona con un ingreso mensual de $1.000.000 puede no estar en condiciones de pagar una cuota de $400.000 si, además, debe afrontar gastos de alquiler, servicios y alimentación, pero sí podría destinar $100.000 al pago de la deuda.

En ese sentido, sostuvo que, en lugar de otorgarle un plazo de 90 días o un año, sería necesario extender la renegociación a cinco años y establecer una tasa fija que permita al deudor cumplir con sus obligaciones.

“Es importante que en este tema intervenga el estado, se reactive la obra pública y que las tasas sean subsidiadas para que las familias puedan cumplir”, dijo López López por Radio Salta.

“Además vemos con preocupación que la clase media está desapareciendo“, indicó.