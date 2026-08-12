Alerta amarilla por vientos y nevadas en la Puna y cordillera salteña
La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional es para esta tarde y noche.
Salta Hoy
12 / 08 / 2026
El área de cobertura comprende la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.
La región será afectada por nevadas persistentes.
Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.
Además la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.
A continuación compartimos la captura en video que oyentes nos enviaron esta mañana desde San Antonio de los Cobres.