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Alerta amarilla por vientos y nevadas en la Puna y cordillera salteña

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional es para esta tarde y noche.

Salta Hoy

12 / 08 / 2026

 

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El área de cobertura comprende la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. 

La región será afectada por nevadas persistentes. 

Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. 

La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.

Además la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

A continuación compartimos la captura en video que oyentes nos enviaron esta mañana desde San Antonio de los Cobres. 

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