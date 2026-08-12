Avanza el plan de obra contra reloj por el “Súper Niño”

“Afortunadamente el puente sobre el río Vaqueros marcha muy bien”, dijo por Radio Salta, el Ingeniero Federico Casas, director de Vialidad Nacional.

Casas mencionó que el Grupo Cartellone, en unión transitoria con la firma Coyserv, reemplazará en breve a Corredores Viales en la operación de los peajes y mantenimiento de las Rutas Nacionales 9/34 en Salta y Tucumán.

“De los casi 600 kilómetros de rutas en el norte, 250 están en Salta”, dijo el funcionario y recordó que en estos momentos “hay una preadjudicación a favor del grupo mencionado”.

“Esperamos que en los próximos días se resuelva los papeles legales para que se apruebe la adjudicación y comience la empresa a trabajar en la recuperación de las calzadas”, expresó Casas.

Además mencionó las labores que se realizan en el mantenimiento de la ruta nacional 40. “Pensando en la temporada estival dispusimos equipos en varios puntos”, dijo Casas.