Diputados y funcionarios provinciales analizan el incremento de las ETS

Diputados se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud Pública para analizar los índices sanitarios actuales, garantizar los servicios de diagnóstico y tratamiento gratuito en el territorio y coordinar estrategias ante la disminución en el envío de insumos nacionales.

María Laura Caporaletti, jefa del Programa Provincial de VIH e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) dio algunos detalles del encuentro.

Durante el encuentro se presentaron las cifras epidemiológicas del primer bimestre, registrándose 79 casos de VIH y 239 de sífilis con mayor prevalencia en jóvenes de 20 a 39 años, al tiempo que se ratificó una tasa de tuberculosis de 63,8 casos por cada 100.000 habitantes.

Frente a la merma del material distribuido por el Gobierno Nacional, se destacó la disponibilidad de testeo, consejería y medicación confidencial en más de 40 puntos provinciales, además del avance en el convenio con la UNSa para instalar un puesto sanitario fijo en el campus universitario.

Caporalleti reiteró la importancia de la protección con preservativo durante las relaciones sexuales y el chequeo constante de este tipo de enfermedades.

Finalmente aseguró que la medicación para personas con VIH está garantizada y es contínua.