Salta fortalece la seguridad transfusional con nuevo sistema de trazabilidad de la sangre

El Centro Regional de Hemoterapia ya cuenta con el sistema informático FLEBES, una herramienta destinada a fortalecer la trazabilidad de los hemocomponentes y la seguridad transfusional en la provincia.

La incorporación forma parte del proceso de digitalización de los servicios que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública y permitirá avanzar hacia una red provincial integrada, en la que los distintos servicios de hemoterapia podrán gestionar y compartir información vinculada con la producción, solicitud, distribución y utilización de los componentes sanguíneos.

La directora del Centro Regional de Hemoterapia, Mónica López, dijo que "FLEBES marca un antes y un después para el sistema de sangre de Salta. El sistema construye una red integrada para mejorar la coordinación entre todas las instituciones, fortalecer la trazabilidad, optimizar los recursos y brindar mayor seguridad tanto a los donantes como a los pacientes que requieren una transfusión."

A través del sistema, los servicios de hemoterapia de los hospitales podrán realizar solicitudes de sangre y registrar los diferentes procedimientos vinculados con la actividad transfusional. A su vez, los profesionales autorizados podrán acceder a información relevante sobre los antecedentes transfusionales de los pacientes.

“Vamos a estar dentro de Salud Federal Salta (SAFESA), lo que permitirá que los servicios de salud estén conectados y que los médicos que tienen pacientes a su cargo puedan consultar información de su historia transfusional”, manifestó López.

Mayor trazabilidad y seguridad

FLEBES integra en una misma plataforma información generada durante las diferentes etapas del circuito de la sangre: desde la promoción, la donación y la producción de hemocomponentes hasta su distribución, los estudios de compatibilidad y la transfusión.

De esta manera, será posible identificar y seguir cada unidad durante las distintas instancias del proceso, conocer los movimientos realizados y contar con información que contribuya a disminuir errores y reforzar los controles antes de que un hemocomponente sea administrado.

El director de FLEBES, Diego Larriera, explicó que la integración de la información permite que los procesos sean “más seguros y eficientes” y reduce la necesidad de realizar cargas manuales en diferentes instancias.

Además, destacó que el sistema permite reunir información necesaria para garantizar que las unidades sean utilizadas de manera adecuada según las necesidades terapéuticas de cada paciente, contemplando aspectos como la compatibilidad, la identificación y la validación de los hemocomponentes.

El Centro Regional de Hemoterapia funcionará como cabecera de esta red informática, con capacidad para visualizar la información general del sistema, mientras que cada servicio contará con niveles de acceso de acuerdo con sus funciones y responsabilidades.

La implementación permitirá incorporar progresivamente a los distintos servicios de hemoterapia de la provincia y centralizar información sobre solicitudes, disponibilidad y movimientos de hemocomponentes, transfusiones y estudios asociados.

También brindará información para mejorar la planificación de la producción y distribución de sangre, gestionar el stock disponible, fortalecer la hemovigilancia y disponer de indicadores para la toma de decisiones sanitarias.