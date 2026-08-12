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Tres perros adultos fueron adoptados en una nueva jornada de Salta Ciudad Pet Friendly

La actividad fue en el café Rosetta, ubicado en la calle Córdoba 595, que se sumó a los puntos pet friendly que promueve la Municipalidad. También hubo vacunación antirrábica y tareas de desparasitación.

Salta Hoy

12 / 08 / 2026

 

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La Municipalidad, a través de la subsecretaría de Bienestar Animal y el Ente de Turismo, realizó una nueva jornada de adopción de los perros albergados en el Centro de Adopciones «Matías Nicolás Mancilla». En esta ocasión fue en el en el café Rosetta, ubicado en la calle Córdoba 595.

En total se lograron concretar tres adopciones de perros adultos que se encontraban alojados en las instalaciones municipales ubicadas en la avda. Gato y Mancha S/N, zona sur de la ciudad.

Una de las familias adoptantes expresó que “nos parece muy importante este tipo de campañas porque hay que generar empatía por los perritos que son abandonados o maltratados; y en este caso al fallecer nuestros últimos dos perros que ya eran viejitos quisimos adoptar dos nuevos integrantes”.

Nicolás Martorell, secretario de Gobierno, manifestó que “en este marco queremos que haya un consenso para la implementación de nuevas leyes con penas para quienes maltraten a los animales porque creemos que, además de concientizar mediante campañas, también estas normas servirán para prevenir y reducir los maltratos y abandonos”.

“Además, en el Concejo Deliberante presentamos una Ordenanza para prohibir obtener o renovar el carnet de conducir a quienes hayan sido sentenciados por casos de maltratos; como así también realizar tareas comunitarias en el Centro de Adopciones”, agregó el funcionario.

Desde el Centro de Adopciones municipal expresaron que integrar a la familia a uno de estos perritos es darles una segunda oportunidad porque muchos fueron rescatados de situaciones de violencia y maltrato animal. Durante la actividad también se vacunó contra la rabia y se hicieron desparasitaciones.

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