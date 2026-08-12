El subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, encabezó el acto para la entrega de premios del V Concurso "Prevenir Incendios es Salvar Vidas", propuesta impulsada por la Mesa del Fuego NOA, promoviendo la prevención de los incendios forestales y articulado con el Ministerio de Educación y Cultura a través de las Coordinaciones de Educación Rural y Educación Intercultural Bilingüe y la Subsecretaría de Defensa Civil.

En la oportunidad, Rodríguez resaltó la importancia de generar estas acciones que permiten trasmitir el mensaje de prevención y concientización para reflexionar sobre el impacto de los incendios en el ambiente.

Agradeció el apoyo de la empresa Transener y de quienes colaboraron para que el concurso realizada en Salta tuviera una gran respuesta en la participación estudiantil

En esta edición participaron 49 unidades educativas de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, con la intervención de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario

La selección de los trabajos ganadores estuvo a cargo de la Comisión de Comunicación y del Ministerio de Educación, que tuvo en consideración la descripción gráfica, creatividad y originalidad y el uso de materiales reciclados.

Teniendo en cuenta los criterios evaluadores las escuelas premiadas fueron:

1° Premio

Escuela 4274 "Monseñor Pedro Reginaldo Lira" - La Calderilla

Alumnos de 6° grado

2° Premio

Escuela 4086 "Magdalena Güemes de Tejada" - El Galpón

Alumnos de 6° grado

3° Premio

Escuela 4355 "María Luisa López" - Tolombón, Departamento Cafayate

En la ocasión los ganadores pudieron conocer las instalaciones de la Subsecretaría de Defensa Civil, los vehículos y medios utilizados en emergencias, las herramientas de trabajo, los elementos de protección personal y dialogar directamente con los brigadistas.

Participaron del acto el coordinador regional del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Lautaro Vázquez, la representante punto focal para la región del NOA ,Griselda Gerbi, y por el Ministerio de Educación el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Wlliams Becker, la coordinadora de Educación Rural , Jaquelina Ivana Paz Oliva, la directora de Nivel Primario Rosa Saldaño, la supervisora general Carolina Kirino, por el núcleo educativo Francisco Cardozo, Noemí Costilla, por la empresa Transener, Exequiel Mateo, directoras, maestras, padres y alumnos, entre otras autoridades.