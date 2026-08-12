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El Núcleo Educativo N° 7210 vuelve a funcionar en el mercado San Miguel

Las clases se brindan de lunes a viernes y están destinadas a quienes quieran retomar o completar sus estudios. Son gratuitas y se dictan de 14 a 17:30 horas en el primer piso del anexo ubicado en calle 20 de Febrero 37.

Salta Hoy

12 / 08 / 2026

 

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El mercado San Miguel, en su sede de 20 de Febrero 37, no solo ofrece productos y servicios a los salteños: también se convirtió en un espacio para la educación y la superación personal porque allí en el primer piso del edificio funciona el Núcleo Educativo N.º 7210.

Se trata de una propuesta de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (modalidad contemplada en la Ley de Educación Nacional N° 26206),  que brinda la posibilidad de comenzar, retomar o finalizar los estudios primarios, especialmente pensada para quienes, por diferentes circunstancias, no pudieron completar su escolaridad.

La propuesta representa una oportunidad especialmente valiosa para trabajadores del mercado y sus familias, y para vendedores ambulantes. Las clases se brindan de lunes a viernes de 14 a 17:30. Además de las materias obligatorias para terminar el ciclo primario, se brindan diferentes talleres, como panadería y pastelería, de tejido, de música, actividades prácticas, baile y otros.

La directora del núcleo educativo, Marcela Villalobos, agradeció especialmente al intendente, Emiliano Durand, por su acompañamiento y su apoyo. “Él habilitó un espacio para que puedan nuevamente los alumnos tener sus clases”, dijo y agregó que el jefe comunal también acompaña la enseñanza en la modalidad de contexto de encierro. “Emiliano Durand tiene humildad, un gran corazón y es muy generoso con todos estos lugares y eso hay que resaltarlo”, sostuvo la profesora.

Por su parte, la maestra de grado Romina Chávez, destacó que además en el aula se festejan los cumpleaños de los alumnos generando un gran clima de camaradería, y que ya en 2025 egresaron del núcleo 9 personas. Destacó que en el aula se trabaja en la inclusión, y que concurren estudiantes que presentan alguna discapacidad o retraso madurativo, para lo cual se trabaja también con una psicopedagoga y una trabajadora social.

El Núcleo 7210 demuestra que nunca es tarde para estudiar, aprender y alcanzar una meta pendiente. En cada alumno que vuelve a las aulas hay una historia de esfuerzo y la posibilidad concreta de abrir nuevas puertas a través de la educación.

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