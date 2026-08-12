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Educación Especial presentó propuestas para egresados del nivel primario

Estudiantes con discapacidad que egresan del Nivel Primario, junto a sus familias y equipos docentes, recorrieron distintas propuestas destinadas a dar continuidad a sus trayectorias educativas, deportivas, formativas y laborales.

Salta Hoy

12 / 08 / 2026

 

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La Coordinación de Educación Especial, dependiente de la Coordinación General de Modalidades del Ministerio de Educación y Cultura, llevó adelante la jornada “Conociendo las Ofertas Educativas”, una iniciativa destinada a acercar a las familias información clara, accesible y actualizada sobre las distintas alternativas disponibles para los estudiantes que finalizan el nivel primario.

El encuentro tuvo como propósito acompañar a las familias en la toma de decisiones y favorecer la construcción de proyectos de vida, poniendo a disposición propuestas educativas, deportivas, formativas y de inclusión sociolaboral.

La jornada reunió a estudiantes, familias, docentes y referentes institucionales, quienes pudieron recorrer los diferentes espacios y dialogar con los equipos responsables de las propuestas.

Durante la actividad se presentaron las alternativas de la Escuela de Educación Especial N.° 7040 “Corina Lona”; la Escuela de Educación Especial N.° 7041 – Taller de Formación Laboral; la Escuela de Educación Especial EFETA N.° 7044; el CET N.° 7127 “Prof. Nora Raquel Godoy”; el CEF N.° 7149; el Sistema Virtual de Formación a Distancia N.° 9002; el CEI N.° 9004; la Coordinación de Educación Especial y la Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria.
 
La Expo se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples “María Gertrudis Medeiros” y en el Centro de Interpretación del Mercado Artesanal, y contó con la presencia del secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, y de la coordinadora general de Modalidades, Agustina Lemetre.

Como cierre, se generó un espacio de encuentro y participación entre estudiantes y docentes, en el que se puso en valor a la escuela como ámbito de aprendizaje, inclusión, convivencia y construcción colectiva.

La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el Ministerio de Educación y Cultura, orientadas a fortalecer el acompañamiento de las trayectorias educativas y a generar condiciones que favorezcan el acceso a diversas oportunidades de formación, participación e inclusión.

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