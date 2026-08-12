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“El Mercado en tu barrio” llega a zona sur

Este jueves 13, de 10 a 16, en el Club Santa Ana Béisbol y Softbol, se llevará a cabo una nueva edición de la propuesta municipal. Además de productos a precios promocionales, los vecinos dispondrán de los servicios de Bienestar Animal y los Móviles de Licencias de Conducir y Registro Civil.

Salta Hoy

12 / 08 / 2026

 

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Este  jueves 13, la Municipalidad llevará adelante una nueva edición de “El Mercado en tu barrio”, en la zona sur de la ciudad.

La feria itinerante se instalará en el Club Santa Ana Béisbol y Softbol, ubicado en la intersección de las calles Parroquia Ntra. Sra. del Valle y Parroquia Ntra. Sra. de la C. de la Viña, de 10 a 16.

Durante la jornada, los vecinos podrán adquirir frutas y verduras, carne, pollo, pescado, cerdo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, entre otros productos.

Además, habrá diferentes servicios, de 10 a 13. En el puesto de Bienestar Animal, se ofrecerá vacunación antirrábica y entregarán turnos para castración. También estarán presentes los Móviles de Licencias de Conducir y del Registro Civil.

Estas son algunas de las ofertas que encontrarán en “El Mercado en tu barrio”:

Pollo entero x kg: $2.999
Pata y muslo x 3 kg: $8.999
Trozado especial x 3 kg: $9.999
Alita de pollo x 3 kg: $8.499
Croquetas de pollo x 2 kg: $9.999
Molida común x 3 kg: $9.999
Molida especial x 2 kg: $10.999
Pechuga sin hueso x 2 kg: $13.999,99
Milanesa de pollo x 2 kg: $10.999
Milanesa de pollo combinadas x 2 kg: $10.999
Hamburguesa de pollo x 2 kg: $9.500
Patynesa de pollo x 2 kg: $9.500
Albóndigas de pollo x 2 kg: $9.500

Cerdo

2 kg de Milanesa (100% cerdo): $15.500
2 kg de Costeleta (100% cerdo): $15.500
2 kg de Corte americano (100% cerdo): $16.000

Frutas y Verduras

Tomate (2 kg): $1.000
Banana (20 unidades): $2.000
Limones (20 unidades): $1.000
Mandarina (30 unidades): $2.000
Naranja (25 unidades): $2.000

Panadería

Facturas (4 unidades): $1.000
Tiras (4 unidades): $1.000
Tortillas (4 unidades): $1.000

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