“El Mercado en tu barrio” llega a zona sur

Este jueves 13, la Municipalidad llevará adelante una nueva edición de “El Mercado en tu barrio”, en la zona sur de la ciudad.

La feria itinerante se instalará en el Club Santa Ana Béisbol y Softbol, ubicado en la intersección de las calles Parroquia Ntra. Sra. del Valle y Parroquia Ntra. Sra. de la C. de la Viña, de 10 a 16.

Durante la jornada, los vecinos podrán adquirir frutas y verduras, carne, pollo, pescado, cerdo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, entre otros productos.

Además, habrá diferentes servicios, de 10 a 13. En el puesto de Bienestar Animal, se ofrecerá vacunación antirrábica y entregarán turnos para castración. También estarán presentes los Móviles de Licencias de Conducir y del Registro Civil.

Estas son algunas de las ofertas que encontrarán en “El Mercado en tu barrio”:

Pollo entero x kg: $2.999

Pata y muslo x 3 kg: $8.999

Trozado especial x 3 kg: $9.999

Alita de pollo x 3 kg: $8.499

Croquetas de pollo x 2 kg: $9.999

Molida común x 3 kg: $9.999

Molida especial x 2 kg: $10.999

Pechuga sin hueso x 2 kg: $13.999,99

Milanesa de pollo x 2 kg: $10.999

Milanesa de pollo combinadas x 2 kg: $10.999

Hamburguesa de pollo x 2 kg: $9.500

Patynesa de pollo x 2 kg: $9.500

Albóndigas de pollo x 2 kg: $9.500

Cerdo

2 kg de Milanesa (100% cerdo): $15.500

2 kg de Costeleta (100% cerdo): $15.500

2 kg de Corte americano (100% cerdo): $16.000

Frutas y Verduras

Tomate (2 kg): $1.000

Banana (20 unidades): $2.000

Limones (20 unidades): $1.000

Mandarina (30 unidades): $2.000

Naranja (25 unidades): $2.000

Panadería

Facturas (4 unidades): $1.000

Tiras (4 unidades): $1.000

Tortillas (4 unidades): $1.000