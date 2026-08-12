Salta y Nación refuerzan la seguridad investigativa y preventiva

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezó una mesa de trabajo ampliada con representantes de las fuerzas de seguridad de la Nación y de la Policía de la Provincia, con el objetivo de potenciar las acciones estratégicas que se aplican en materia de prevención e investigación del delito.

En la oportunidad, el ministro Avellaneda remarcó el trabajo conjunto que se despliega en toda la Provincia, en relación con la lucha contra el delito mediante controles vinculados a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

Remarcó la necesidad de potenciar la coordinación operativa entre la Policía de la Provincia y las fuerzas de seguridad nacionales especialmente en la faz investigativa que permitió a lo largo de este año desarticular bandas relacionadas a distintos delitos.

Durante el encuentro se resaltó sobre la importancia del trabajo articulado con la Nación que ha permitido el fortalecimiento interjurisdiccional para combatir delitos complejos.

Por otra parte, puntualizó la necesidad de planificar el abordaje ante situaciones de emergencia por eventos naturales adversos e intervenciones en diferentes zonas de la Provincia.

Participaron de la reunión, el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, el jefe y subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos, el jefe de la Unidad Operativa Federal, Jesús Carabajal, por Gendarmería Nacional, el segundo jefe de Operaciones Región 9 Salta, Pablo Benítez, el jefe del Departamento Inteligencia, Rudy Fernández, el jefe de la Unidad Operacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Ariel Montoya, los directores Generales de Seguridad, Darío Guzmán, de Investigaciones, Oscar Chocobar, de Drogas Peligrosas, Marcelo Contreras, de Cibeseguridad, Carlos Reyes y el coordinador de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Sebastian Schmidt.