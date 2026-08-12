Lucha contra el Dengue: en el B° El Aybal se realizó un nuevo operativo de descacharrado

La Municipalidad, junto al área de Control de Vectores de Nación y el Ejército Argentino, avanza con la campaña de prevención para evitar la proliferación del mosquito vector del Dengue, Zika y Chikungunya. Hoy se trabajó en el barrio El Aybal, ubicado en la zona sur de la ciudad.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, expresó que “aunque no esté lloviendo los huevos de los mosquitos pueden sobrevivir al frío, y es por eso que es tan importante retirar los residuos donde pueden haber sido depositados”.

“Desde que inició la gestión ya vamos retirando más de 1.100 tn, de los cuales el 30 % pertenecen a neumáticos fuera uso”, detalló el funcionario.

La programación para los meses de agosto y septiembre continuará de la siguiente:

Viernes 28/08: Villa Rebeca – San Luis

Lunes 31/08: barrio Solidaridad IV

Miércoles 2/09: Villa Floresta Baja

Miércoles 09/09: barrio Palermo I

Jueves 17/09: barrio 20 de Febrero

Viernes 25/09: Asentamiento San Javier

Los vecinos deberán retirar de sus domicilios y colocar en la vereda todos los recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros, para que sean retirados por los equipos municipales.