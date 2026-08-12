Terremoto en Colombia suma ya al menos 240 fallecidos

El terremoto que sacudió este lunes el oeste de Colombia deja un saldo de al menos 240 muertos y más de 1.000 heridos, de acuerdo a las últimas cifras ofrecidas por las autoridades locales este martes.

El sismo de magnitud 7,4 dejó destrucción y más de dos centenares de muertos en Chocó, donde se ubicó el epicentro, y departamentos aledaños como el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia, para un total de 240 fallecidos, de acuerdo con los datos de autoridades locales recogidos por la AFP.

Además, se registraron 96 réplicas.

El presidente Abelardo De La Espriella llegó a la zona más afectada y afirmó que estará al frente del operativo de emergencia. "Mi compromiso está con cada una de las familias damnificadas", afirmó.

El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá, donde hubo evacuaciones de edificios y oficinas públicas.