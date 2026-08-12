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El Papa envió ayuda económica a Colombia

El Pontífice reiteró su cercanía a las víctimas durante la audiencia general y destinó una ayuda económica urgente a las diócesis afectadas.

Mundo

12 / 08 / 2026

 

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El Papa León XIV envió una donación inicial de 100.000 euros a las zonas de Colombia devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, en un nuevo gesto de cercanía del Pontífice con las víctimas de la catástrofe.

Palabras de aliento durante la audiencia general

Durante la audiencia general de este miércoles 12 de agosto, León XIV se dirigió en español a los fieles para reiterar sus condolencias y oraciones por las víctimas, los heridos, los rescatistas y toda la población colombiana en este momento de dolor. El Papa pidió al Señor "el eterno descanso de los difuntos" y agradeció a quienes trabajan en las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

El mensaje llegó un día después de que el Pontífice enviara un telegrama expresando su pesar, mientras los organismos de Protección Civil continuaban las labores de búsqueda entre los escombros de edificios e iglesias, con un saldo que ya supera los 250 fallecidos según las últimas cifras. 

Ayuda canalizada a través de Cáritas Colombia

La asistencia económica fue gestionada por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad - Limosnería Apostólica, cuyo prefecto, monseñor Luis Marín de San Martín, mantuvo contacto directo con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal colombiana para coordinar la respuesta.

Los fondos, según informó Vatican News, se destinaron al Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana, que funciona como centro de coordinación para la recaudación y distribución de la ayuda entre las diócesis afectadas. Se trata del mismo mecanismo utilizado meses atrás en Venezuela, país que también sufrió un fuerte sismo en junio.

El diálogo entre la Santa Sede y la Iglesia local se mantiene activo desde las primeras horas tras el terremoto, con la participación de monseñor Francisco Javier Múnera Correa, presidente del Episcopado colombiano, y del secretario de la Nunciatura, monseñor In Je Hwang. Actualmente se elabora un informe con las necesidades urgentes de las zonas afectadas, que será elevado al Dicasterio para definir nuevas ayudas.

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