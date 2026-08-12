Trump confirmó que dejó Turquía en un vuelo secreto por una amenaza de asesinato de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que abandonó Turquía en un vuelo secreto luego de una supuesta amenaza de asesinato atribuida a Irán. El episodio ocurrió a principios de julio, después de la cumbre de la OTAN en Ankara, y respondió a una indicación de los servicios de inteligencia encargados de su seguridad.

“Querían que tomara un vuelo diferente, un avión diferente, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hago. Hago lo que ellos dicen”, explicó Trump ante la prensa. El mandatario reconoció que no pidió demasiados detalles y decidió seguir las instrucciones de su equipo de protección.

La operación incluyó una maniobra que permitió mantener en secreto el verdadero traslado. Trump subió al Air Force One frente a las cámaras, pero luego salió por uno de los contenedores utilizados por el servicio de catering y se dirigió a un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.

Mientras tanto, el Air Force One despegó con una docena de periodistas y parte del personal presidencial, que desconocían el cambio de planes. El Servicio Secreto incluso ordenó bajar las persianas del avión.

La amenaza iraní generó críticas entre los periodistas

El caso trascendió después de un informe de The Washington Post sobre una advertencia iraní contra Trump. El presidente viajó de manera clandestina al Reino Unido en el C-32A y luego regresó en el Boeing 747 de Catar. Según Trump, el avión alternativo ofrecía mayores condiciones de seguridad. “Creo que, en realidad, el avión en el que viajé estaba en mayor riesgo”, afirmó.

El mandatario también intentó minimizar la situación. “Todo presidente importante recibe muchas amenazas”, sostuvo, y aseguró que no le preocupa ese tipo de advertencias.

La maniobra provocó malestar entre los periodistas que viajaban en el Air Force One, quienes cuestionaron que el avión presidencial funcionara como señuelo sin que ellos conocieran el operativo. El episodio también generó críticas sobre la comunicación de la Casa Blanca y volvió a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad utilizados durante los traslados de Trump.