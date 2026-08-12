La Ciudad será sede de una cita inédita para el rugby argentino

Se viene un hecho histórico para el rugby argentino y la ciudad de Salta será sede de dicho acontecimiento.

El Jockey Club Salta, a través de su Subcomisión de Rugby, organiza la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones División Menores 17 Años. Se trata de un certamen autorizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y avalado por la Unión de Rugby de Salta (URS).

Los días 21 y 23 de noviembre de 2026, los 8 clubes campeones de cada región del país en la categoría M17 se medirán en las canchas del Jockey Club Salta.

Esta mañana se llevó a cabo la presentación del campeonato, donde se brindaron detalles del mismo.

«Estamos contentos de albergar eventos deportivos de esta magnitud. Salta está preparada y sin dudas será una gran sede para todos los que asistan», dijo Agustina Agolio, secretaria de Turismo, Deportes y Cultura.

Por su parte, el coordinador del Torneo, Martín Baldi, destacó la colaboración de los organismos públicos y aseguró que será una gran oportunidad de mostrarse para todos los jugadores.

Además, dio detalles del formato de la competencia. Aclaró que habrá dos zonas de cuatro equipos y que los mejores de cada una definirán el título.

UNIONES Y REGIONES INVITADAS

▸ Unión de Rugby del Nordeste (URNE)

▸ Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA)

▸ Unión Cordobesa de Rugby (UCR)

▸ Unión de Rugby de Rosario (URR)

▸ Región Litoral — Torneo Dos Orillas: Unión Santafesina de Rugby (USR) / Unión Entrerriana de Rugby (UER)

▸ Unión de Rugby de Cuyo (URC)

▸ Unión de Rugby de Salta (URS)

▸ Unión de Rugby de Tucumán (URT)