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Messi dejó en duda su continuidad en el fútbol

“Tengo bastantes dudas de que siga por mucho tiempo”. El capitán argentino compartió un emotivo mensaje tras la pérdida de su padre y confesó que no sabe si continuará jugando al fútbol.

Deportes

12 / 08 / 2026

 

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Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. Tras la muerte de su papá, el capitán argentino publicó un mensaje cargado de emoción en el que dejó en claro que su futuro en el fútbol está lleno de dudas.

En su despedida, Messi reconoció: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”. El astro rosarino recordó la presencia constante de su papá en cada etapa de su carrera y el dolor de no haber podido compartir juntos el final de su camino como futbolista.

Desde sus primeros pasos en el fútbol, Messi contó con el apoyo incondicional de su papá, quien lo acompañó a entrenamientos y partidos, incluso después de largas jornadas de trabajo. “Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando”, relató.

El vínculo familiar se fortaleció con el paso de los años. “Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, recordó Messi, que también destacó el rol de su papá como amigo y representante.

En su mensaje, el capitán argentino reconoció la importancia de su papá en cada decisión y momento clave de su vida. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, expresó.

Messi también remarcó que la mayor felicidad de su papá era ver a la familia unida y disfrutar de sus logros en silencio, sin buscar protagonismo. “Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí”, concluyó.

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