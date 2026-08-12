PSG venció a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa

PSG derrotó por 2 a 1 a Aston Villa en Salzburgo, Austria, y se quedó nuevamente con la Supercopa de Europa, en un partido que tuvo momentos de dominio repartido y que terminó inclinándose a favor del campeón de la Champions League.

El georgiano Kvicha Kvaratskhelia a los 20 minutos del primer tiempo y Désiré Doué a los 16 del complemento, le dieron el triunfo por segundo año consecutivo al conjunto parisino. El juvenil Brian Madjo había descontado en el final de la primera etapa para Aston Villa.

Con este título, Luis Enrique ya acumula cinco conquistas internacionales con PSG: dos Champions League, dos Supercopas de Europa y la Intercontinental de la FIFA.