 imagen

EN VIVO 06:00 a 6:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Caputo aseguró que en 2027 Argentina ya no tendrá problemas con el tipo de cambio

Luis Caputo afirmó que el país dejará atrás las restricciones cambiarias y sostuvo que la economía está entrando en una etapa de mayor estabilidad gracias a la gestión del gobierno de Javier Milei.  

Argentina

12 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el año que viene Argentina ya no tendrá problemas con el dólar, defendió el rumbo del Gobierno y anticipó un escenario de mayor estabilidad cambiaria. Además, afirmó que el país está atravesando un proceso de reconstrucción económica luego de más de dos décadas de deterioro.

Caputo sostuvo que durante los últimos 25 años la economía argentina fue “arrasada” y que el desafío actual es reconstruir el país sobre bases distintas. En ese contexto, remarcó que el principal cambio será la desaparición de las restricciones vinculadas al acceso a divisas, un problema que marcó buena parte de la economía argentina en los últimos años.

“No vamos a tener problemas con el dólar”

El ministro fue categórico al afirmar que el año que viene ya no habrá inconvenientes para acceder a dólares, tanto para ahorrar como para realizar operaciones comerciales. Según explicó, el Gobierno busca consolidar un esquema económico en el que no existan trabas cambiarias ni incertidumbre permanente sobre el tipo de cambio.

“El flujo de dólares es cada vez más alto. Esto garantiza que no vamos a tener problemas en el tipo de cambio, como en el pasado. Van a estar entrando muchas más inversiones”, afirmó Caputo.

Además, resaltó que el país está avanzando hacia una economía más normalizada y que el proceso de estabilización permitirá dejar atrás uno de los factores que históricamente generó desconfianza entre empresas y ahorristas.

Durante su exposición, Caputo hizo un repaso histórico por el Plan Bonex y el corralito de 2001 para explicar por qué buena parte de los ahorristas argentinos todavía desconfía del sistema financiero. “Todavía la gente tiene miedo, pierde plata teniendo dólares debajo del colchón porque no se anima a llevarlos a los bancos”, sostuvo.

El ministro también dejó definiciones que exceden lo estrictamente económico, ya que aseguró que “el kirchnerismo no vuelve nunca más” y descartó que Axel Kicillof pueda volver a gobernar.

Apuesta del Gobierno

Durante su intervención, el funcionario defendió las medidas económicas aplicadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei y sostuvo que el ordenamiento fiscal y monetario es la base para alcanzar una estabilidad duradera. También insistió en que el Gobierno trabaja para recuperar la confianza y atraer inversiones.

En ese marco, afirmó que la economía argentina tiene por delante una etapa de crecimiento y que “lo mejor está por venir”, una idea que viene repitiendo en distintas apariciones públicas durante los últimos meses. El ministro consideró que, si el rumbo económico se mantiene, el problema del dólar dejará de ser una preocupación estructural para los argentinos a partir del próximo año.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO