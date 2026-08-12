Caputo aseguró que en 2027 Argentina ya no tendrá problemas con el tipo de cambio

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el año que viene Argentina ya no tendrá problemas con el dólar, defendió el rumbo del Gobierno y anticipó un escenario de mayor estabilidad cambiaria. Además, afirmó que el país está atravesando un proceso de reconstrucción económica luego de más de dos décadas de deterioro.

Caputo sostuvo que durante los últimos 25 años la economía argentina fue “arrasada” y que el desafío actual es reconstruir el país sobre bases distintas. En ese contexto, remarcó que el principal cambio será la desaparición de las restricciones vinculadas al acceso a divisas, un problema que marcó buena parte de la economía argentina en los últimos años.

“No vamos a tener problemas con el dólar”

El ministro fue categórico al afirmar que el año que viene ya no habrá inconvenientes para acceder a dólares, tanto para ahorrar como para realizar operaciones comerciales. Según explicó, el Gobierno busca consolidar un esquema económico en el que no existan trabas cambiarias ni incertidumbre permanente sobre el tipo de cambio.

“El flujo de dólares es cada vez más alto. Esto garantiza que no vamos a tener problemas en el tipo de cambio, como en el pasado. Van a estar entrando muchas más inversiones”, afirmó Caputo.

Además, resaltó que el país está avanzando hacia una economía más normalizada y que el proceso de estabilización permitirá dejar atrás uno de los factores que históricamente generó desconfianza entre empresas y ahorristas.

Durante su exposición, Caputo hizo un repaso histórico por el Plan Bonex y el corralito de 2001 para explicar por qué buena parte de los ahorristas argentinos todavía desconfía del sistema financiero. “Todavía la gente tiene miedo, pierde plata teniendo dólares debajo del colchón porque no se anima a llevarlos a los bancos”, sostuvo.

El ministro también dejó definiciones que exceden lo estrictamente económico, ya que aseguró que “el kirchnerismo no vuelve nunca más” y descartó que Axel Kicillof pueda volver a gobernar.

Apuesta del Gobierno

Durante su intervención, el funcionario defendió las medidas económicas aplicadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei y sostuvo que el ordenamiento fiscal y monetario es la base para alcanzar una estabilidad duradera. También insistió en que el Gobierno trabaja para recuperar la confianza y atraer inversiones.

En ese marco, afirmó que la economía argentina tiene por delante una etapa de crecimiento y que “lo mejor está por venir”, una idea que viene repitiendo en distintas apariciones públicas durante los últimos meses. El ministro consideró que, si el rumbo económico se mantiene, el problema del dólar dejará de ser una preocupación estructural para los argentinos a partir del próximo año.