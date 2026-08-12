Salvador Mazza: Tres hombres detenidos e imputados por un homicidio

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a tres hombres de 19, 21 y 26 años como coautores del delito de homicidio simple.

Durante la audiencia de imputación, fueron asistidos por defensa oficial y dos de ellos prestaron declaración. Desde la Fiscalía se solicitó que los tres permanezcan detenidos, mientras se cumplen diversas medidas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

El hecho ocurrió el pasado domingo en el barrio La Pista de la localidad de Salvador Mazza, cuando la víctima, un hombre de 25 años, se encontraba reunida con un grupo de personas, con las que compartía bebidas alcohólicas.

En esas circunstancias se produjo una discusión y pelea, durante la cual el hombre fue lesionado con un arma blanca en la zona del tórax. Fue trasladado al hospital local y, debido a la gravedad de su estado, derivado al hospital de Tartagal, donde posteriormente falleció.

El fiscal Vega dispuso el trabajo de Criminalística en el lugar para realizar las tareas de rigor y la intervención de personal de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para cumplir con las tareas investigativas.

A partir del relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias, se logró individualizar a tres sospechosos de haber tenido participación en el hecho investigado.