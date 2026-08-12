Grave accidente en la autopista de ingreso a Salta

Un accidente con un lesionado grave tuvo lugar cerca del mediodía de este miércoles sobre ruta nacional 9, la autopista de ingreso a la ciudad de Salta, a la altura del km 1557. El siniestro, que dejó imágenes impactantes, ocurrió frente del ingreso al lote San Martín, jurisdicción en el municipio de Campo Santo.

El accidente fue protagonizado por una camioneta Amarok de color gris, conducida por Daniel Cruz Fajardo, de 40 años, con domicilio en la provincia de Jujuy. Se desplazaba con sentido Oeste-Este, es decir desde la ciudad de Salta con dirección a Torzalito.

De acuerdo a las pericias, el conductor se habría dormido, perdió el control del vehículo y descarriló desplazándose hacia el carril contrario, donde colisionó contra un árbol, luego de cruzar por la platabanda. Sin embargo, el vehículo no llegó a detenerse por completo y continuó su desplazamiento hasta salir a la cinta asfáltica contraria, donde -por suerte- no se cruzó con ninguno de los vehículos que circulaban en sentido contrario.

En esos momentos, transitaba por el lugar el fiscal de la ciudad de General Güemes, Dr. Gustavo Vidal Rey, quién se detuvo para auxiliar al conductor, participando en el rescate del mismo ya que se encontraba atrapado en el interior de la camioneta. También trabajó en el lugar personal policial de la localidad de Cobos.

La víctima fue trasladada en estado consciente en ambulancia hacia el hospital Joaquín Castellanos, de Güemes, donde fue diagnosticado con politraumatismos TEC, sin pérdida de conocimiento, quedando internado en observación.