San Millán asumió el PJ salteño

El Partido Justicialista de Salta inició una nueva etapa. Julio Argentino San Millán asumió como presidente del PJ provincial, en un acto que marcó el cierre del proceso de normalización partidaria encabezado por José Luis Gambetta. En su primer discurso al frente de la estructura, convocó a recuperar la participación, abrir las puertas a quienes se alejaron y dejar atrás las disputas y los proyectos personales.

"Este es el momento de marcar un punto de inflexión, queridos compañeros y compañeras, dejando de lado los proyectos individuales, que hay muchos, y los protagonismos particulares para recuperar el verdadero sentido de la política: el servicio, el trabajo colectivo y la gestión", afirmó San Millán ante los dirigentes y militantes que participaron de la ceremonia.

San Millán comenzó su intervención con un reconocimiento a Gambetta por el trabajo desarrollado durante la intervención y el proceso electoral que permitió normalizar institucionalmente al partido.

Destacó su "responsabilidad y vocación de diálogo" y sostuvo que su tarea permitió sentar "bases firmes para el inicio de una nueva etapa" del justicialismo salteño.