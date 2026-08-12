El tren 25 de Mayo llega a Salta con más de 15 servicios

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, confirmó el arribo a Salta del tren sociosanitario y recreativo «25 de Mayo», una iniciativa coordinada tras un encuentro con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. El propósito central de esta formación ferroviaria, integrada por 11 vagones especialmente equipados, es acercar el Estado a la comunidad mediante el acceso gratuito a la salud, la documentación, la seguridad social y diversas actividades de promoción social, educativas y culturales.

En un trabajo conjunto entre los equipos de Nación y del Gobierno provincial, se ofrecerá una amplia variedad de prestaciones de forma directa en el territorio. La cobertura sanitaria y social del tren incluirá atención oftalmológica con elaboración inmediata de anteojos, servicios de odontología, odontopediatría, fonoaudiología y la aplicación de vacunas del Calendario Nacional. Asimismo, los vecinos podrán realizar trámites de ANSES y RENAPER, recibir asesoramiento jurídico, educación alimentaria, orientación sobre huertas, adopciones y el programa Comunidades de Crianza. La propuesta se completa con la asistencia de la Línea 102, el Ente Regulador de Servicios Públicos, la Secretaría de Personas Mayores y Políticas Sociales, junto a espacios recreativos que dispondrán de una biblioteca nacional, un sector lúdico y un microcine para niños.

En su paso por la provincia, el tren permanecerá una semana en cada uno de los cinco municipios anfitriones, y los turnos correspondientes deberán gestionarse directamente en los municipios. El recorrido comenzará en Campo Quijano del 24 al 28 de agosto, continuará en Cerrillos del 31 de agosto al 4 de septiembre, y luego se trasladará a General Güemes del 21 al 25 de septiembre. Posteriormente, la formación atenderá en Pichanal del 28 de septiembre al 2 de octubre, para culminar finalmente su itinerario en Joaquín V. González del 5 al 9 de octubre.