El Gobierno junto a la CAME fortalece la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral

El ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, el presidente de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Ricardo Diab y la subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad, Julia Valencia Donat, firmaron un convenio marco de cooperación y alianza estratégica institucional. Del acto también participó Gustavo Herrera de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.



El documento sentó las bases de un trabajo mancomunado para fortalecer la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y empresarial; prevenir situaciones de violencia, discriminación y desigualdad por razones de género; fomentar la autonomía económica de mujeres y diversidades; promover entornos empresariales inclusivos y articular políticas públicas con el sector privado para maximizar resultados sociales y económicos.



El ministro Jarsún aseguró que “trabajar juntos, articular lo público y lo privado y generar herramientas nos permitirán fortalecer la autonomía económica, prevenir situaciones de discriminación y abrir más oportunidades”. Agregó que “cuando sumamos capacidades y experiencias, podemos llegar más lejos y lograr mejores resultados”.



Dentro de las acciones planificadas se destacan el desarrollo de capacitaciones en perspectivas de género, programas de inserción laboral, campañas de sensibilización, promoción de buenas prácticas laborales, fortalecimiento de emprendimientos, entre otros aspectos.



La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) es una entidad gremial empresaria, sin fines de lucro, que representa a 1491 federaciones, cámaras, centros y uniones de la Industria y los Parques Industriales, el Comercio y los Servicios, el Turismo, las Economías Regionales, la Construcción, los Jóvenes y las Mujeres Empresarias de todo el país, que agrupan a más de 400.000 empresas pymes y dan trabajo a más de 4.000.000 personas.

