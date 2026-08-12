Central Norte vs. Gimnasia y Tiro: El clásico del domingo tendrá público visitante

Con la presencia ambas hinchadas se disputará el clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro, el próximo domingo desde las 17, en el estadio Padre Ernesto Martearena, con el control del árbitro Walter Manduca, por la fecha 25 del torneo de la Primera Nacional que organiza la AFA.

La confirmación llegó luego de que la Policía salteña autorizara la presencia de los simpatizantes del albo.

El organismo de Seguridad se encuentra con la diagramación del despliegue del operativo para mantener el orden durante la jornada de un enfrentamiento que genera un interés enorme entre las parcialidades de los dos clubes salteños que compiten en la segunda categoría el fútbol argentino.

Cinco mil albos

De acuerdo a las primeras resoluciones en torno a la organización de un enfrentamiento con mucho en juego se dispuso la entrega de unas 5.000 localidades al club millonario. El sector Norte de plateas (2.000) y también la popular (3.000), fueron los lugares que la Policía designó para que ocupe la gente del club de la Vicente López y en condición de visitante.

Los precios y la forma de la venta de entradas será informado en las próximas horas.

Foto: Prensa Oficial Gimnasia y Tiro (Red Social Facebook)