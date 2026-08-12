Corte y desvío en el ingreso a Vaqueros, en la zona del Quirquincho
La medida se debe a las obras en el nuevo puente de Vialidad Nacional. Estiman que los trabajos durarán al menos 15 días.
Salta Hoy
12 / 08 / 2026
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Se habilitaron desvíos para facilitar el ingreso y salida de la localidad.
Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalización.
Se recomienda salir con tiempo para evitar inconvenientes.
➡️ Ingreso a Vaqueros:
Rotonda El Quirquincho ➔ Camino alternativo sobre el río ➔ calle Las Tipas (mano única) ➔ Av. San Martín.
⬅️ Salida de Vaqueros:
Calle Los Gauchos (mano única) ➔ calle Francisco Urquiza ➔ Camino alternativo hacia Rotonda El Quirquincho.