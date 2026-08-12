Corte y desvío en el ingreso a Vaqueros, en la zona del Quirquincho

Se habilitaron desvíos para facilitar el ingreso y salida de la localidad.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalización.

Se recomienda salir con tiempo para evitar inconvenientes.

➡️ Ingreso a Vaqueros:

Rotonda El Quirquincho ➔ Camino alternativo sobre el río ➔ calle Las Tipas (mano única) ➔ Av. San Martín.

⬅️ Salida de Vaqueros:

Calle Los Gauchos (mano única) ➔ calle Francisco Urquiza ➔ Camino alternativo hacia Rotonda El Quirquincho.